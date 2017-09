Sander Lantinga maakt op sarcastische wijze excuses voor verschijning op tv

Zijn excuses lijken niet heel oprecht te zijn. "Ik had in de tussentijd beter nog iets luchtigers kunnen doen, zoals mijn buurmeisje verkrachten. Want dat is minder erg tegenwoordig", zegt Lantinga bijvoorbeeld in gesprek met zijn collega Coen Swijnenberg.

Er was veel ophef over de komst van Lantinga in het televisieprogramma bij Veronica. Verschillende media vonden Lantinga's optreden als voetbalanalist "totaal mislukt".

"Ik heb iets gedaan wat natuurlijk schandalig is. Wie denk ik wel niet dat ik ben? Het spijt me ook heel erg als ik mensen in diskrediet heb gebracht en het hele land misschien te kakken heb gezet. Ik heb namelijk als liefhebber van voetbal aangeschoven bij een voetbalprogramma. Ik ben een landverrader en het is goed dat dat gezegd wordt", aldus Lantinga.

Voetbalanalist

Veronica liet eerder al weten zich niet te kunnen vinden in de kritiek op de radio-dj als gast. "Ze vergelijken hem met een voetbalanalist, maar dat is hij helemaal niet."

"Wij willen naast iemand die deskundig is om de wedstrijd te analyseren ook gewoon de fan aan het woord laten: vindt de fan het een leuke wedstrijd en waarom? Een wisselende BN'er met een voetbalhart komt aan het woord om te vertellen wat hem of haar is opgevallen."