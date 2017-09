VS haalt meer dan 44 miljoen dollar op met benefietavond

Dat meldt ABC News. Aan de Hand in Hand-actie werkte een grote groep Hollywoordsterren mee.

Tijdens de één uur durende televisie-uitzending, gepresenteerd door Jamie Foxx, werd 14 miljoen dollar (11,8 miljoen euro) opgehaald. In de uren daarna steeg het bedrag door donaties via de telefoon en online tot 44 miljoen.

In de speciale televisie-uitzending kwam een reeks aan beroemdheden voorbij, waaronder George Clooney, Justin Bieber, Beyoncé, Leonardo DiCaprio en Oprah Winfrey. Een aantal van hen liet zich tijdens een korte speech kritisch uit over klimaatverandering en de opwarming van de aarde.

"Iedereen die gelooft dat de aarde niet aan het opwarmen is, moet wel blind zijn... of niet erg slim", zei Stevie Wonder, die tijdens de show Lean On Me van Bill Withers vertolkte.

Daarnaast waren er onder meer optredens van Usher en Blake Shelton. Zij speelden het nummer Stand By Me. Despacito-ster Luis Fonsi zong samen met singer-songwriter Tori Kelly Leonard Cohens Hallelujah.

One Love Manchester

De organisatie van de inzamelingsactie, die werd gehouden in Los Angeles, New York en Nashville, was in handen van Scooter Braun, de manager van Ariana Grande en Justin Bieber. Hij was ook de drijvende kracht achter het One Love Manchester-benefietconcert na de aanslag na afloop van een concert van Ariana in mei.