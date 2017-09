'Free Press Unlimited heeft Zuid-Soedanees radiostation gecensureerd'

De Correspondent meldt "op basis van interne documenten en mailwisselingen" dat de organisatie, die zich juist inzet voor persvrijheid, de redactie zou hebben gecensureerd na kritische berichten over een belangrijke geldschieter van Free Press Unlimited.

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Joop Daalmeijer, heeft in een mail aan de hoofdredacteur van het radiostation geschreven: "Probeer niet de hand te bijten die je voedt".

"Dat is inderdaad geschreven door Daalmeijer, en dat had niet mogen gebeuren", erkent Free Press Unlimited in een reactie aan NU.nl. "De voorzitter is erg betrokken bij de redactie in Zuid-Soedan en wil juist erg graag dat dit project slaagt. Niet zozeer voor onze eigen eer en glorie, maar omdat we dat oprecht erg belangrijk vinden."

Wachtwoorden

Verder stelt De Correspondent dat Free Press Unlimited de wachtwoorden van de website en het Twitteraccount van Radio Tamazuj heeft overgenomen.

In een officiële reactie stelt Free Press Unlimited dat die beweringen van De Correspondent "aantoonbaar onjuist" zijn. De voormalig hoofdredacteur van het radiostation zou op eigen houtje de wachtwoorden van de social media accounts van het radiostation hebben veranderd. Daarop heeft Free Press Unlimited de wachtwoorden van de website "gewijzigd en direct weer teruggegeven aan de toenmalige directeur van de zender".