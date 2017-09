'MH17-columniste' Hanina Ajarai vertrekt bij AD

"We hebben moeten constateren dat er onvoldoende binding was met de lezer", zegt Nijhuis tegen NRC.

Wie haar zal opvolgen is niet bekend, schrijft de krant verder. "Maar de opdracht om onze lezers te informeren blijft staan", aldus Nijhuis.

De hoofdredacteur betreurt het besluit. In de krant laat hij weten dat Ajarai het AD had moeten helpen om de lezer over een 'verkleurend Nederland' te informeren.

Niet getreurd

In de desbetreffende column over het neerstorten van vlucht MH17, waarbij bijna driehonderd passagiers om het leven kwamen, schreef Ajarai destijds: "Ik heb geen seconde getreurd om de slachtoffers, ik ben niet geïnteresseerd in het onderzoek en de rechtszaak en ik sla de meeste berichtgeving over de MH17 over."

De hartproblemen van Ajax-speler Abdelhak Nouri, die zich in juli van dit jaar voordeden, zorgden bij Ajarai wel voor heftige emoties. In de column vroeg de Nederlandse van Marokkaanse afkomst zich af waarom ze die gevoelens had.

Ajarai schreef in een latere column dat ze besefte dat ze mensen had gekwetst. Daarvoor bood ze haar excuses aan.