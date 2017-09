Veronica weerlegt kritiek op Champions League-debuut Sander Lantinga

Verschillende media vinden Lantinga's optreden als voetbalanalist totaal mislukt, maar volgens Veronica-woordvoerder Jaap Paulsen is dat een misvatting.

De Radio 538-dj was volgens Paulsen voor een heel ander doel in de studio aanwezig.

"Ze vergelijken hem met een voetbalanalist, maar dat is hij helemaal niet. Wij willen naast iemand die deskundig is om de wedstrijd te analyseren ook gewoon de fan aan het woord laten: vindt de fan het een leuke wedstrijd en waarom? Een wisselende BN'er met een voetbalhart komt aan het woord om te vertellen wat hem of haar is opgevallen. Dat was Sander gisteren en vanavond (woensdag, red.) is dat Wilfried de Jong voor Feyenoord - Manchester City."

Wisselen

Op de vraag of Lantinga terug zal keren als studiogast, antwoordt Paulsen: "Het is in principe een plek waarop wisselende BN'ers plaatsnemen. Eerder waren al Jack Spijkerman, Victor Reinier en Jörgen Raymann te gast."

SBS, waar Veronica onder valt, en NU.nl hebben de uitzendrechten voor de Champions League in 2015 overgenomen van de NOS.

De wedstrijd Feyenoord-Manchester City is vanavond live te zien op NU.nl.