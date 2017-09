Deelnemer Miljoenenjacht mag gestopt spel niet afmaken

Dat is het oordeel van de civiele rechter in Amsterdam in een zaak die was aangespannen door Van den Hurk.

Van den Hurk sloot in 2013 tijdens het programma een deal met de bank voor 125.000 euro, maar zei dat hij het spel wilde afmaken. LaterĀ bleek dat in zijn koffertje de hoofdprijs van 5 miljoen euro zat. Van den Hurk zei direct dat hij niet op de knop had willen drukken en dat hij had willen doorspelen. Maar dat mocht niet van Endemol.

''De uitspraak van de rechter is duidelijk", reageert de producent. ''We hebben ons aan de spelregels gehouden en Van den Hurk was op de hoogte van die spelregels. Sinds 2008 is het drukken op de rode knop beslissend voor het spel."

De raadsman van Van den Hurk was niet bereikbaar voor commentaar.