NRC-fotograaf in cel om weigering afstaan beelden

In de buurt van de NAVO-basis Geilenkirchen maakte hij foto's van een handgemeen tussen een plaatselijke actievoerder en een Amerikaanse militair in burger, waarbij de actievoerder werd toegetakeld.

Na de vechtpartij was Keulen meegegaan naar het politiebureau om een getuigenverklaring te geven. Daar werd hem gevraagd zijn foto's af te staan, wat hij weigerde. Daarop werd de sfeer ''intimiderend en onprettig", aldus Keulen. ''Acht functionarissen van politie en marechaussee stonden op mij in te praten."

Toen hij met een beroep op de persvrijheid bleef weigeren zijn beelden af te staan (''Ik ben geen verlengstuk van de politie") werd zijn fototoestel afgepakt, werd hij aangehouden en bracht hij ruim twee uur in een cel door.

De krant heeft het college van procureurs-generaal, de leiding van het Openbaar Ministerie, gevraagd uit te zoeken of de politie buiten haar boekje is gegaan.

Maatschappelijk belang

De regels zijn dat bij inbeslagneming van journalistiek materiaal vooraf toestemming moet worden gevraagd aan een rechter-commissaris. Die maakt vervolgens een afweging tussen het maatschappelijke belang van de vrijheid van nieuwsgaring en het opsporingsbelang van de politie, schrijft NRC. Hoofdredacteur van NRC Peter Vandermeersch noemt de aanhouding van de fotograaf onterecht en de inbeslagname van zijn foto's onrechtmatig.

De politie verwijst naar de procureurs-generaal, maar een woordvoerder zegt dat het gesprek met de fotograaf in een vriendelijke sfeer is verlopen. Toen de man bleef weigeren zijn foto's af te staan zijn die gevorderd en is de man aangehouden. Verder heeft de politie naar eigen zeggen alleen die beelden gekopieerd die over de mishandeling gingen.

Vrije nieuwsgaring

Het College van procureurs-generaals zegt de zaak "uiterst serieus" te nemen en onderzoekt wat er precies is gebeurd. "Voorop staat dat het College hecht aan vrije nieuwsgaring en dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen", aldus de top van het Openbaar Ministerie.

D66, GroenLinks en SP willen opheldering van minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Sander Dekker (Media). Volgens Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) is de politie "finaal de mist" ingegaan. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) noemt het "bizar dat de persvrijheid wordt ingeperkt" en haar SP-collega Peter Kwint stelt dat "dit niet de bedoeling is – en dan zeg ik het heel netjes." Buitenweg vermoedt dat ook de Amerikaanse militair te ver is gegaan.

Het onderzoek ligt deels bij de Koninklijke Marechaussee wegens de betrokkenheid van de militair.