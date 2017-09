Hollywoodbenefiet levert 14,5 miljoen dollar voor orkaanslachtoffers op

Aan de actie Hand In Hand deed een flink aantal Hollywoodsterren mee.

Onder meer Oprah Winfrey, Al Pacino, Robert DeNiro, George Clooney en Justin Bieber bemanden de telefooncentrale om donaties van kijkers aan te nemen.

Vanuit Los Angeles, New York en Nashville eerden onder meer Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Nicole Kidman, Cher, Julia Roberts en Selena Gomez in korte toespraken de mensen die zich in de rampgebieden hebben ingezet om te helpen.

Verschillende artiesten traden op tijdens de 'telethon'. Stevie Wonder opende de avond met een gospelversie van Lean On Me. Usher en Blake Shelton zongen Stand By Me, Demi Lovato bracht met onder meer Brad Paisley en CeCe Winans het Beatlesnummer With A Little Help From My Friends ten gehore en Despacito-zanger Luis Fonsi coverde met Tori Kelly het liedje Hallelujah.

Nederland

Aan het einde van de uur lange uitzending was 14,5 miljoen dollar (12 miljoen euro) opgehaald. Aan de westkust, waar het drie uur vroeger is dan in New York, werd de uitzending tijdens primetime nog een keer uitgezonden.

In Nederland wordt vrijdag een nationale radio- en tv-actiedag gehouden voor de slachtoffers van Irma op Sint-Maarten. Op giro 5125 was dinsdag 3,2 miljoen binnengekomen voor het Rode Kruis.