Nicolette Kluijver viert presentatie Expeditie Robinson na ziekte

Dat vertelt de presentatrice in Veronica Magazine. Kluijver had direct weer zin om te werken en zegde daarom gewoon toe om ook dit jaar weer het presentatieduo met Dennis Weening te vormen.

"Dan zit je met driehonderd mensen op een eiland en heeft iedereen een keer een grove grap over het ziekteproces gemaakt. Kunnen we ons daarna gewoon weer druk maken om de vraag of Kamp Noord of Kamp Zuid wint - heerlijk!"

Geen terugslag

Een terugslag heeft ze nooit gehad. "Nee, het gaat gewoon hartstikke goed, ik wil door", aldus Nicolette. "Het is ook een beetje hoe ik mijn hele leven al geweest ben: altijd happy, vooruit, alles uit het leven halen."

Aan het einde van de rit, tijdens de finale, kreeg Nicolette het echter een keer te kwaad.

"Twee keer in mijn leven heb ik op tv gehuild: de eerste keer was toen we filmden bij de rioolkinderen in Roemenië, de tweede keer bij deze finale van Expeditie Robinson. Ik schoot helemaal vol. Ik keek naar Dennis, die stond óók te janken. De winnaar/winnares was zó blij, de energie plófte er gewoon uit."