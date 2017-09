NPO zendt vrijdag radio- en tv-actie Sint Maarten uit

NPO, RTL en SBS besteden de komende week al uitgebreid aandacht aan 'Nederland helpt Sint Maarten' van giro 5125 voor de slachtoffers.

NPO Radio 2 besteedt vrijdag vanaf 06.00 uur de hele dag in alle uitzendingen aandacht aan de actie. En op televisie (NPO1) worden de hele dag actie-updates uitgezonden. In de avond is er van 21.20 tot 22.10 uur een rechtstreekse uitzending vanuit het actiecentrum.

Presentator Art Rooijakkers doet live verslag vanuit het actiecentrum en er wordt geschakeld naar locaties in Nederland en op Sint Maarten waar ook inzamelingsacties aan de gang zijn. Doel is om Nederlanders te informeren over de situatie op het getroffen eiland en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers via het gironummer van het Rode Kruis.

Steun

"Onze medebewoners op Sint Maarten verdienen alle mogelijke steun en aandacht. Daarom steunen wij de actie. Via al onze kanalen informeren we Nederlanders over de situatie op Sint Maarten en de andere eilanden, en over de initiatieven om te helpen", zegt Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO.

"Orkaan Irma heeft Sint-Maarten bijna helemaal verwoest. Huizen staan niet meer overeind, voedsel en water is nauwelijks verkrijgbaar. De wanhoop is te lezen op de gezichten van de mensen. Hoe meer mensen helpen, hoe beter. Met het ingezamelde geld kopen we voedsel en onderdak voor de mensen die dat nu zo hard nodig hebben’", zegt directeur Gijs de Vries van het Rode Kruis.

Heel Nederland wordt opgeroepen om deze week in actie te komen voor Sint-Maarten. Acties kunnen worden aangemeld via www.nederlandhelptsintmaarten.nl.