Bolt en Follender vinden niet dat ze onzorgvuldig handelden in Colombia

"Ik denk dat we in goed overleg met heel veel mensen hebben gehandeld", zei Bolt dinsdagavond in Jinek. "We hebben zo vaak gevraagd of het veilig was om daar te reizen, en iedereen zei van wel."

De twee hadden volgens Bolt gewoon de pech dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. Met de informatie die hij op dat moment had, zou hij nu niet anders handelen.

Bolt en Follender willen hun reis afmaken, maar gaan voorlopig niet terug naar het gebied waar ze werden ontvoerd. "Met ons werk neem je altijd risico's. Dan komt er een keer een moment dat er iets gebeurt dat je niet had kunnen voorzien", aldus Bolt. "Dit was min of meer een bedrijfsongeval", zei Follender.

Vluchtpoging

De twee dachten in eerste instantie te worden beroofd. Een gewapende motorrijder dwong Bolt en Follender te stoppen terwijl ze met hun auto onderweg waren. Toen hij hen van een meter of tien onder schot hield, besloten ze om te draaien en snel terug te rijden naar een dorp in de buurt. Ze dachten minder risico te lopen als ze tussen de mensen waren. Dat viel tegen: in het dorp werden ze alsnog door gewapende mannen gedwongen zich over te geven.

"We probeerden te de-escaleren", vertelde Follender. Bolt legde uit wie ze waren, maar de gewapende mannen waren "heel nerveus en geïrriteerd". Uiteindelijk werden ze meegevoerd en kwamen ze erachter dat ze in handen van guerrillero´s waren die hen aanzagen voor infiltranten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Ontvoering

Bolt en Follender werden vorige week zaterdag ontvoerd. Een week later kwamen ze weer vrij. De twee arriveerden maandag in Nederland.