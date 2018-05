Olaf Koens vaste correspondent Midden-Oosten voor RTL

De 29-jarige Koens volgt Roel Geeraedts op, die naar Nederland terugkeert.

"Met deze baan gaat een langgekoesterde droom in vervulling. Na tropenjaren in Rusland is het tijd voor verandering. Een andere standplaats, een andere taal, een andere dynamiek", zegt Koens op de website van RTL.

"Het correspondentschap in het Midden-Oosten is een van de zwaarste posten in de journalistiek. Het wordt rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik kijk er ontzettend naar uit om voor RTL Nieuws, op alle mogelijke platformen, op een betrokken en persoonlijke manier verslag te doen. Van Beirut tot Bagdad, van Tripoli tot Tel-Aviv. Onbevooroordeeld, maar met oog voor de grote lijnen en het kleine detail."

Koens won dit jaar de titel Journalist van het Jaar en was genomineerd voor een Tegel, een van de belangrijkste journalistieke onderscheidingen van Nederland.