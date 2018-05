'Co-presentatoren mochten Top Gear zonder Jeremy Clarkson presenteren'

Dat schrijft The Telegraph donderdag. Doordat Clarkson enkele tijd terug wederom in opspraak raakte, besloot BBC 3 de laatste drie afleveringen van het autoprogramma niet uit te zenden.

Maar als het aan de Britse omroep had gelegen zouden de afleveringen niet op de kast zijn beland. Enige randvoorwaarde die de BBC stelde was dat May en Hammond het programma zonder Clarkson zouden gaan presenteren.

Maar daar hadden de twee mannen geen trek in, aldus de krant.

Beslissing

Clarkson werd recentelijk geschorst, omdat hij een producent van het programma zou hebben geslagen.

Volgens The Telegraph hebben beide partijen hun kant van het verhaal kunnen vertellen en zal naar er alle waarschijnlijkheid deze week nog een beslissing vanuit het Schotse hoofdkantoor volgen. Grote vraag is of Clarkson definitief geschorst dreigt te worden.