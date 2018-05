Columniste Trouw stapt op om affaire nepverhalen

Dat meldt de Volkskrant woensdag.

Drayer heeft geen vertrouwen meer in de hoofdredactie, die jarenlang signalen negeerde dat Ramesar journalistieke fraude pleegde.

"Ik was een van de redacteuren die al jaren geleden zeiden: die man klopt niet", aldus Drayer tegen de Volkskrant. "Dat zie je als je een ervaren journalist bent. Dat is intuïtie. Ik heb ook nooit een column geschreven over stukken van Perdiep, omdat ik hem niet vertrouwde."

Drayer maakte haar vertrek dinsdag tijdens een redactiebijeenkomst bekend.

Eerder nam ook columniste en voormalig deelredactiechef, Anniek van den Brand, ontslag vanwege het beleid van de huidige hoofdredactie.

Stadsverslaggever

Ramesar was stadsverslaggever van Trouw in Den Haag. Begin november werd hij weggestuurd, nadat de hoofdredactie had ontdekt dat sommige mensen die in zijn berichten voorkwamen nergens te vinden waren.

Ramesar gebruikte onverklaarbaar veel anonieme bronnen. Mensen die hij wel bij naam noemde, waren nergens terug te vinden. Sommige achternamen bleken niet eens in Nederland voor te komen.

Afgelopen zaterdag trok de krant zijn handen af van in totaal 126 artikelen van Ramesar. Een daarvan is een geruchtmakend verhaal over het bestaan van een zogenaamde 'shariadriehoek' in de Haagse Schilderswijk.