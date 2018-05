TLC trekt stekker uit Honey Boo Boo

Dat schrijft TMZ.

Eerder meldde TMZ dat de vrouw in het diepste geheim aan het daten was met Mark McDaniel. Dat zou blijken uit een foto waarop de twee samen op een klein feestje in een hotelkamer zijn.

McDaniel kwam in maart vrij na tien jaar in de cel te hebben gezeten. De man zou een 8-jarig meisje, een familielid van Shannon, seksueel hebben misbruikt. Shannon ontkent echter dat ze een relatie met hem heeft.

TLC zou daar niets van geloven. Nu is besloten om de trekker uit de show te trekken, omdat de zender vindt dat June haar kinderen in gevaar heeft gebracht. TLC heeft nog een heel seizoen aan Honey Boo Boo-afleveringen op de plank liggen, maar die zullen niet worden uitgezonden.

Het belang van de kinderen weegt volgens TLC zwaarder dan de financiële kant van het verhaal.

"Het welzijn van deze geweldige kinderen is onze enige prioriteit", laat een woordvoerder weten aan TMZ. TLC is absoluut niet van plan om de kinderen aan hun lot over te laten. Ingewijden zeggen dat de zender de portemonnee zal trekken voor privéleraren en professionele hulp.

