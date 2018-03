'New York Times overweegt beknopte uitgave'

De Amerikaanse krant legde dit idee en alternatieven voor aan lezers in een enquête, schrijft het tijdschrift Capital New York woensdag. Het idee is 'in een vroeg stadium', laat een woordvoerder van de krant weten.

De verkorte krant zou een selectie van de beste artikelen van die dag bundelen voor ongeveer de helft van de prijs. De krant kost nu 2,50 dollar (1,86 euro) in de losse verkoop. Bij het abonnement op de versoberde The New York Times zou ook toegang horen tot de digitale activiteiten van de krant.

The New York Times maakte dinsdag teleurstellende kwartaalcijfers bekend. De nettowinst van de Amerikaanse krant is in het tweede kwartaal gedaald met maar liefst 54 procent, onder meer door een gedaalde advertentieomzet.

De krant zet dit jaar flink in op online projecten om meer digitale klanten te winnen.