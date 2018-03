J.L. Heldring: scherpzinnige individualist

Heldring werd bewonderd om de scherpzinnigheid waarmee hij politieke en soms godsdienstige standpunten op hun logica en samenhang ontleedde. Hij was een individualist die zijn eigen weg ging en een conservatief in die zin dat hij wat hij goed vond niet voor iets modieus wilde opofferen.

Heldring schreef zijn eerste column onder de titel Dezer dagen op 4 januari 1960 in de NRC. Hij zou zijn rubriek tot op zeer hoge leeftijd blijven voortzetten, de meeste jaren twee keer per week, maar later alleen op donderdag. De laatste verscheen op 5 april 2012.

Heldring was ermee begonnen, omdat hij zich als adjunct-hoofdredacteur van de NRC verveelde. De Universiteit van Amsterdam beloonde hem voor Dezer dagen in 1993 met een eredoctoraat. Op zijn 89e kreeg Heldring nog de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek.

Elite

De jurist Heldring - hij studeerde in 1941 af aan de Rijksuniversiteit te Leiden - stamde uit de economische en culturele elite van Amsterdam. Een broer van zijn grootvader was bankier en zijn overgrootvader, de destijds befaamde predikant O. Heldring, was initiatiefnemer van de Heldring-stichtingen voor moeilijk opvoedbare meisjes in het Gelderse Zetten.

Heldrings belangstelling voor de internationale politiek was vanaf het begin van zijn loopbaan merkbaar. Hij werd in 1945 redacteur buitenland van de NRC. Nadat hij van 1949 tot 1953 als persattaché in de Verenigde Staten had gewerkt, keerde hij bij die krant terug.

Van 1958 tot 1968 was hij adjunct-hoofdredacteur van de NRC en van 1968 tot 1970 hoofdredacteur van die krant. Van 1970 tot 1972 was hij hoofdredacteur van NRC Handelsblad, een fusie van zijn krant met het Algemeen Handelsblad.

Directeur

Toen hij in 1972 de kans kreeg directeur te worden van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken, greep Heldring die met beide handen aan. Hij kon zich bezighouden met de internationale politiek, de organisatie was kalm en klein en hij had alle tijd zich aan zijn liefhebberij te wijden: waarnemen, analyseren en schrijven.

In november 2007 kondigde hij een koerswijziging in zijn rubriek aan. Het uitgangspunt van Dezer dagen was altijd geweest de Nederlanders te betrekken bij de wereld om hen heen. Nu Nederland internationaal minder belangrijk was geworden, ging hij zich richten op ,,het binnenlandse discours, waaraan mijn bijdrage, naar ik mij soms verbeeld, relevanter is''.