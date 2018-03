Kerstspecial All You Need Is Love scoort

Ruim 2,6 miljoen mensen keken naar de All You Need Is Love Kerstspecial, waarmee de RTL4-show maandag het best bekeken programma was.



Het finalefeest van de 3FM-actie Serious Request, dat op Nederland 3 te zien was, trok ruim 1,3 miljoen kijkers. Het staat daarmee op 5 in de lijst van best bekeken programma's. De benefietactie leverde 12,2 miljoen euro op voor het Rode Kruis.

Naar de soloshow 4-8-'61 van Erik van Muiswinkel op Nederland 1 keken ruim 760.000 mensen.