Ewout Genemans volgt porno-industrie

"Het is best een edgy thema, de porno-industrie", zegt hij in dagblad Metro.

In het programma, dat dinsdag voor het eerst te zien is op RTL5, volgt Genemans mensen die hun leven radicaal omgooien en kiezen voor een nieuw bestaan als pornoproducent.

"Het was nog best lastig om een gemĂȘleerde cast, waarbij iedereen een eigen thema en plan heeft, rond te krijgen," aldus de presentator.

Baan opzeggen

"En het moesten mensen zijn die bereid waren hun baan op te zeggen om pornoproducent te worden. Daarbij wilden we niet te hoeven overtuigen. De deelnemers moeten geen dingen doen waar ze later spijt van krijgen."

Volgens Genemans hoeven deze mensen niet tegen zich zelf in bescherming worden genomen. "Nee, want deze mensen doen dit in het echte leven. Ook als we er niet met de camera bij zijn. Als programmamaker heb ik er juist respect voor dat deze mensen dit durven te laten zien."

Lastig

Genemans bekent dat het nog best lastig was het programma te slijten. "Ik heb er zeker een jaar mee rondgelopen. RTL 5 durfde het uiteindelijk in deze vorm aan."