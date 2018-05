Lauren Verster naar de AVRO

"Ik heb zo’n tof pakket programma’s aangeboden gekregen dat ik geen seconde heb getwijfeld. Toen het helemaal rond was, ging ik letterlijk juichend achter het stuur naar huis", vertelt ze in De Telegraaf.

Na vier jaar bij de commerciëlen was het voor Verster tijd om te gaan. "Zonder te slijmen: ik mag God op mijn blote knietjes bedanken voor alle kansen die ik bij Veronica heb gehad. Maar toen de AVRO aanklopte, voelde het heel goed om dit te doen."

Haar eerste AVRO-programma wordt Fort Boyard dat ze met Gerard Ekdom gaat presenteren. "Ik was groot fan van dat programma toen ik een jaar of tien was. Zo bijzonder, met die dwergen en tijgers. En natuurlijk had ik ’s nachts woeste dromen over Bas Westerweel die het toen presenteerde."

Eén minpuntje is er wel. "Elke dag moet je met een touw omhoog worden gehesen om het fort te bereiken. Ik heb ontzettende hoogtevrees, dus dat wordt nog wat."

Avontuur

Wat ze nog meer gaat doen bij de AVRO, de omroep van kunst en cultuur, wil Verster nog even voor zich houden. "Ik houd veel van singer-songwriters, theater en fotografie. Van klassieke muziek heb ik niet zoveel verstand, daar hebben we het wel over gehad.

"Het is wel een onderwerp waar ik graag veel meer van zou willen weten. Bovendien is de AVRO langzaamaan ook ’de omroep van avontuur’ geworden. Denk aan Wie is de Mol? , 71 graden noord en dus Fort Boyard. En dan zit je bij mij wel goed."

Met haar overstap is de presentatrice ineens ook collega van haar liefje Jort Kelder, die eveneens programma's maakt voor de AVRO.

"Ik denk dat Jort héél blij is dat hij nu beter zicht heeft op wat ik uitspook”, grapt ze. "Serieus: uiteraard heb ik om advies gevraagd. Ook hij denkt dat dit heel goed bij me past. Straks kunnen we lekker klef samen naar het presentatorendiner van de AVRO."