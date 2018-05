'Exclusieve verkoop tv-rechten aanpassen'

Het Europese Gerechtshof in Luxemburg besloot dinsdag dat het niet verboden is om als particulier via een decoderkaart van een buitenlandse betaalzender voetbalwedstrijden te bekijken.

Aanleiding voor deze uitspraak is een ruzie tussen een eigenaresse van een Engelse pub en de Premier League.

De cafébazin liet in haar zaak via een niet geautoriseerde Griekse decoderkaart wedstrijden van de Engelse competitie zien. De Premier League was het daar niet mee eens.

Auteursrechten

De uitspraak van het hof pleit de vrouw niet vrij, want voor publiek gebruik is ze gebonden aan de auteursrechten. De Engelse rechter moet zich daarover nog buigen.

Het oordeel kan echter wel grote gevolgen hebben voor met name de Premier League. ''Dit is absoluut een bedreiging voor de inkomsten van de clubs'', aldus marketingdeskundige Frank van den Wall Bake.