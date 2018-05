Muziekzender TMF verdwijnt definitief

Muziekliefhebbers kunnen TMF nog wel bekijken via internet.

Sinds april is TMF van de analoge televisie verdwenen. De zender moest van het scherm ten gunste van Kindernet.

De muziekzender zou vervolgens digitaal verdergaan, maar volgens een woordvoerster zag het bedrijf daarvan af na onderzoek.

Vanaf 1 september zendt de digitale zender MTV Music 24 uit. Daar kan de kijker non-stop muziekvideo's bekijken.

Comedy Central

Vanaf november is de digitale zender Comedy Central Extra via kabelmaatschappij Ziggo te zien. Die zendt onder meer het Amerikaanse satirische programma The Daily Show with Jon Stewart en stand-upshows uit.

Vanaf september is via Ziggo ook MTV Live HD te zien. Op die zender zijn speciale muziekuitzendingen te zien. Daarnaast komen eind dit jaar ook MTV, Nickelodeon, Kindernet en Comedy Central in HD-kwaliteit beschikbaar.