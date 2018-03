Nieuwe VPRO-dramaserie over onderwereldfiguur

De serie is gebaseerd op het boek Riphagen van Bart Middelburg en René ter Steege, zo meldde uitgeverij Nieuw Amsterdam donderdag.

De serie wordt in 2013 uitgezonden op Nederland 3. Jeroen van Koningsbrugge (De Lama's, Ik hou van Holland) speelt de rol van Riphagen.

,,Het is wel spannend om een keer een door en door slecht iemand te spelen. Ik denk dat veel mensen dat niet van mij zullen verwachten'', meent de acteur.

Pooier

Riphagen, bijgenaamd de Hollandse Al Capone, maakte naam als pooier en als uitbater van gokhuizen. In de Tweede Wereldoorlog werd hij de spil van alle onderwereldfiguren die met de Duitse bezetter samenwerkten en leverde hij in dienst van de Sicherheitsdienst honderden joden uit aan de nazi's.

De crimineel is nooit berecht. Nadat de onderwereldbaron in mei 1945 werd opgepakt, vluchtte hij in 1946 naar Argentinië. Daar raakte hij bevriend met president Juan Perón. Riphagen overleed in 1973 in Zwitserland.

Ontsnapt

Middelburg en Ter Steege onthulden eind jaren negentig dat Riphagen was ontsnapt met behulp van de leiding van het Bureau Nationale Veiligheid, de voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Producent Pieter Kuijpers: ,,Als je alle Nederlandse film- en televisieproducties over de Tweede Wereldoorlog op een rijtje zet, lijkt het alsof we een land vol verzetshelden zijn. De realiteit is een stuk weerbarstiger.

"Nederland was wel degelijk een land vol antisemieten, collaborateurs en opportunisten.'' Volgens Kuijpers was Riphagen hier een van de meest schrijnende voorbeelden van.