Dennis Storm gesterkt door nieuw programma

"Ik ben wel gesterkt in mijn levenshouding", zegt hij donderdag in Spits. "Ik probeer zo vrij mogelijk te leven en zoveel mogelijk te reizen, me niets aan te trekken van ontwikkelingen als Facebook en continu nieuws en negativiteit.

"Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat het daar niet om draait."

Storm dacht voor de opnamen altijd dat hij zich alleen wel kan redden. "Maar in zo'n periode besef je wel dat dat nutteloos is. Dat als je het niet kunt delen, geluk niet bestaat."

De eerste aflevering van How to Stay Alive is dit weekeinde te zien op BNN.