Adjunct Parool plotseling alweer opgestapt

Kort na het middaguur sprak hij de redactie van de krant toe en maakte hij zijn besluit bekend, waarna hij meteen zijn bureau opruimde en de biezen pakte.

''In de korte periode dat ik bij Het Parool heb mogen werken, ben ik erachter gekomen dat mijn talenten niet liggen bij het maken van een Amsterdamse stadskrant."

"Daar zijn andere mensen veel beter in dan ik'', licht Steenhuis zijn besluit toe.

''Het gaat goed met de krant. Ik heb er kort gewerkt en met veel plezier. Er wordt met passie journalistiek bedreven. Maar ik had er te weinig affiniteit mee om daar een zinnige bijdrage aan te kunnen leveren'', aldus de voormalige hoofdredacteur van HP/De Tijd.

Hij weet nog niet wat hij gaat doen.

Verrassing

Op de redactie is met verrassing op het snelle vertrek van Steenhuis gereageerd. ''Met zijn komst hadden we hoge verwachtingen van hem. Die waren nog niet uit de verf gekomen. Hij had kennelijk tijd nodig om het werken bij een dagblad in de vingers te krijgen."

"Wellicht had hij wat minder geduld dan de rest van de redactie. Wij waren althans nog steeds in gespannen afwachting wanneer hij zijn stempel op de krant zou gaan drukken, waar hij nog helemaal niet aan toe is gekomen'', aldus een lid van de redactieraad.

''Het pleit wel voor hem dat hij snel de knoop heeft doorgehakt en dat hij niet is blijven voortmodderen. Wat dat betreft is het een dapper besluit.''

Omstreden

De benoeming van Steenhuis was omstreden. De redactie stemde tegen zijn komst, omdat een deel hem onvoldoende bij de krant vond passen.

Later is hij samen met de chef kunst en cultuur van de krant Ronald Ockhuysen alsnog benoemd tot adjunct-hoofdredacteur. Die keuze werd volgens hoofdredacteur Barbara van Beukering breed gedragen door de redactie.

Geen discussie

Volgens het redactieraadslid was deze moeizame start de afgelopen paar maanden geen onderwerp van discussie meer.

Steenhuis was van maart 2001 tot eind 2008 hoofdredacteur van HP/De Tijd. Daarvoor was hij adjunct-hoofdredacteur van dit opinieweekblad, waar hij in 1994 als verslaggever begon en later chef van de kunstredactie werd.

Na zijn vertrek richtte hij de website welingelichtekringen op en ging hij aan de slag als buitenlandcommentator bij BNR Nieuwsradio.