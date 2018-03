Hongarije weigert mediawet aan te passen

''Dat is absoluut niet onze bedoeling'', zei de premier tegen Hir TV, gevraagd naar eventuele aanpassingen. ''We zijn niet bang voor een beetje kritiek, ook niet voor veel kritiek, van West-Europa of verder.''

Aanpassen zou ''typisch iets zijn voor een land dat weinig zelfvertrouwen heeft, en wij zijn zo'n land niet'', zei hij.

Enorme boetes

Het Hongaarse parlement nam deze week de strenge wet aan. Daardoor zal een staatsorgaan bepalen of berichten moreel en objectief zijn. Nieuwsprogramma's mogen straks maximaal 20 procent van hun tijd aan misdaad besteden. Anders zou het volk nerveus worden.

Een partijgenoot van de premier is aangesteld als topman van het orgaan, dat enorme boetes mag opleggen.

Hans van Baalen

Critici menen dat de wet leidt tot censuur en zelfcensuur. Onder meer de Duitse regering heeft kritiek geuit op Hongarije, dat 1 januari het roterend voorzitterschap van de Europese Unie overneemt.

Europarlementsleden vinden de wet onaanvaardbaar voor de persvrijheid. Hans van Baalen (VVD) en anderen willen dat de Europese Commissie de wet laat toetsen door het Europees Hof van Justitie.

Politieke bemoeienis

De Europese organisatie van persbureaus EANA heeft vrijdag nog grote zorgen uitgesproken. ''Misbruik van deze wet kan media onderdrukken en de basisrechten schenden van mediavrijheid en onbevooroordeelde berichtgeving'', zei de Finse topman Mika Petterson namens 31 persbureaus.

Amnesty International noemt de wet ''ongekend binnen de Europese Unie''. De mensenrechtenorganisatie hekelt de boetes tot 730.000 euro voor berichten die strijdig zijn met het publieke belang, gemeenschappelijke moraal of nationale orde.

''Geen van deze begrippen is duidelijk gedefinieerd. De interpretatie is overgelaten aan het staatsorgaan. Hier is te veel ruimte voor politieke bemoeienis in de berichtgeving'', zei onderdirecteur John Dalhuisen van Amnesty Internationals programma voor Europa en centraal-Azië.