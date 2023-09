Wereldwijde zoektocht naar vermiste basgitaar van Paul McCartney

Waar de originele en iconische Höfner-basgitaar van Paul McCartney gebleven? Het instrument van het voormalige Beatles-lid is al tientallen jaren kwijt, maar nu is een wereldwijde zoektocht gestart om de basgitaar op te sporen.

De zoektocht werd in gang gezet na een recente conversatie tussen McCartney en Dick Wass, de schrijver van een boek over de vermiste Höfner-bas, meldt de BBC . De twee werkten intensief samen aan het boek.

McCartney's bas wordt omschreven als "de belangrijkste in de geschiedenis". Hij gebruikte het linkshandige vlindermodel op veel van de opnames van The Beatles. Voor zover hij het zich kan herinneren, verdween het instrument na het filmen van Get Back, het legendarische afscheidsconcert op een dak in 1969.