Chiel van Koldenhoven verlaat NOS en wordt Formule 1-verslaggever bij Viaplay

Chiel van Koldenhoven gaat aan de slag bij Viaplay, waar hij de pitreporter wordt bij Formule 1-races. De 28-jarige Van Koldenhoven komt over van de NOS.

Van Koldenhoven volgt bij Viaplay Stéphane Kox op, die afgelopen seizoen de interviews en achtergrondverhalen op locatie verzorgde. Zij maakte begin dit jaar al bekend na een seizoen te stoppen bij Viaplay. In 2022 kreeg Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 in handen, eerder waren de races te zien bij Ziggo Sport.

De afgelopen jaren deed Van Koldenhoven voor de NOS ook al verslag van de Formule 1, al was hij toen bij de meeste races niet aanwezig. Hij volgde voor de NOS ook het Nederlands elftal. Van Koldenhoven was onder meer verantwoordelijk voor de vlog In het spoor van Oranje, die te zien is op YouTube. In 2021 werd hij uitgeroepen tot Sportjournalistiek Talent van het Jaar.