Maarten Ducrot fungeert volgend jaar niet meer als cocommentator bij de Tour de France-etappes die de NOS uitzendt. De oud-coureur kondigde in de uitzending van zondag zijn afscheid aan.

De 64-jarige Ducrot fungeerde sinds 2004 als cocommentator bij de rechtstreekse Tour de France-uitzendingen van de NOS. De ex-renner werkte in die rol samen met onder anderen Mart Smeets, Herbert Dijkstra en Joris van den Berg.

Ducrot stopt nog niet helemaal: de Amstel Gold Race van 2023 wordt de laatste koers die hij van commentaar zal voorzien.

"Een voorrecht dat ik op de eerste rij heb mogen zitten en vrijuit heb kunnen spreken", vertelde Ducrot zondag tijdens de uitzending, die van de slotetappe in en rond Parijs. "Ik ben apetrots en een beetje melancholisch."

Als profrenner was Ducrot tussen 1985 en 1991 actief. Zijn absolute hoogtepunt was het winnen van een Tour-etappe in 1985, toen hij ook werd uitgeroepen tot strijdlustigste renner van de Ronde van Frankrijk.

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier