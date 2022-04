Stage Entertainment gaat naar aanleiding van geruchten onderzoek doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Danny de Munk. In een video van roddelvlogger Yvonne Coldeweijer wordt de 52-jarige acteur beschuldigd van wangedrag. Het entertainmentbedrijf heeft kennisgenomen van deze beschuldigingen en gaat deze onderzoeken, bevestigt een woordvoerder aan persbureau ANP na berichtgeving van Shownieuws.

"Deze gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden in de periode dat Danny de Munk te zien was in de productie van Ciske de Rat van 2007", aldus de woordvoerder van Stage Entertainment.

Coldeweijer vertelt in haar video onder meer dat De Munk onder invloed van drugs met kinderen zou hebben gewerkt in shows van Ciske de Rat. "De inhoud van de berichtgeving heeft ons zeer aangegrepen. Naar aanleiding van de berichtgeving zullen wij nader onderzoek hiernaar doen."

Volgens de zegspersoon kunnen medewerkers die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag altijd terecht bij vertrouwenspersonen. "Wij zijn daarnaast extra voorzichtig met kinderen die in onze producties spelen. Zij krijgen begeleiding van speciale kinderbegeleiders."

Het entertainmentbedrijf vraagt mogelijke betrokkenen zich te melden bij de daarvoor bedoelde instanties. "Zoals het onafhankelijke meldpunt Mores, eventueel de politie, of ons interne meldpunt. Als Stage Entertainment zullen wij betrokkenen hierbij alle mogelijke hulp en ondersteuning bieden."

Het management van De Munk was niet direct bereikbaar voor commentaar.