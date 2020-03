Media Als Italiëcorrespondent opgesloten in Rome: 'Elk moment kan iets gebeuren' Slideshow Infographic Video Mustafa Marghadi, NOS-correspondent in Italië, zit sinds vorige week donderdag opgesloten in zijn huis in Rome. NU.nl vroeg hem hoe zijn dagen eruitzien en hoe hij zijn werk doet in een land waar mensen momenteel alleen naar buiten mogen als ze daar een goede reden voor hebben.