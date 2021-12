Het is vast niemand ontgaan dat de vastgoedmarkt op dit moment booming business is. Voorheen leek dit een nichemarkt, maar tegenwoordig is duidelijk dat iedereen deze markt kan betreden. Er zijn echter een enkel obstakels die het minder aantrekkelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld het gebrek aan transparantie en garantie. Max Crowdfund brengt daar verandering in.

Het platform is volgens de CEO van Max Crowdfund, Felix Berkhout, gestart vanuit eigen frustratie. “Hoge rendementen gaan doorgaans gepaard met hoge risico’s, waarbij je al snel uitkomt bij schimmige fondsen. Dit veroorzaakt frustraties. Daarom zijn wij gekomen met Max Crowdfund. Hier laten wij zekerheden en mooie rendementen wél samengaan.” Hoe zij dit doen? Max Crowdfund biedt de stenen als onderpand.

Beleggen is voor iedereen

Ook geïnteresseerden die met een klein bedrag willen beleggen zijn van harte welkom. Bij Max Crowdfund wordt meegedacht en bieden ze graag een mooie uitkomst voor iedereen.

Max Crowdfund stelt hoge eisen aan de leningen en gaan niet zomaar met iedereen in zee. Dit zorgt ervoor dat zij vertrouwen hebben in hun projecten en investeringen.

Omdat het gehele platform geautomatiseerd is, kan een geïnteresseerde zich binnen een paar uur vastgoedinvesteerder noemen. Vooraf wordt er een verificatieprocedure gestart om ervoor te zorgen dat het geld op het platform veilig is. Daarna kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan een vastgoedinvestering. Het is mogelijk om al vanaf 100,- euro te beginnen. Op deze manier proberen ze het mogelijk en leuk te maken voor iedereen die graag wil investeren in vastgoed. En dat op een transparante manier.

Nieuwe instapmogelijkheid

“Op dit moment bieden wij op de website een mooi project uit Duitsland”, aldus Berkhout. Het project is gedekt door een eerste recht op hypotheek. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar al een koper gevonden, al voordat het project is afgerond. Het pand wordt eerst gerenoveerd, om vervolgens omgebouwd te worden tot mooie appartementen. De projectontwikkelaar betaalt tien procent rente per jaar over en periode van 15 maanden.