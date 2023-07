Geen uitstel voor Ridouan Taghi in Marengo-proces: uitspraak uiterlijk begin 2024

Delen via E-mail

Ridouan Taghi en zijn nieuwe advocaten krijgen niet de negen maanden extra uitstel waarom ze hadden gevraagd. De rechtbank laat woensdag weten dat ze verwachten enkele maanden na oktober uitspraak te kunnen doen.

De advocaten van Taghi zeiden zeker negen maanden nodig te hebben om zich goed te kunnen inlezen in het omvangrijke dossier.

Onlangs werd duidelijk dat de geplande uitspraak op 20 oktober niet doorgaat. De rechtbank zegt na de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer er wel uitspraak kan worden gedaan. De verwachting is dat dit enkele maanden na oktober is. "Uitzonderlijke nieuwe omstandigheden daargelaten", aldus de rechtbank.