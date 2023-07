Marengo-advocaat wil kroongetuige horen over verdwijnen Hugo Charles

Advocaat Nico Meijering wil Saïd R. en kroongetuige Nabil B. als getuigen horen over een verdwijningszaak. R. zei tijdens een verklaring in het Marengo-proces dat B. daarin een rol heeft gespeeld. De verdwijning lijkt erg op die van Hugo Charles in 2012.

Meijering staat verdachte Mohamed R. bij, die levenslang heeft horen eisen in het Marengo-proces. De eventuele betrokkenheid van de kroongetuige bij een verdwijning zegt iets over zijn betrouwbaarheid, vindt Meijering.

Aanleiding voor het verzoek van de advocaat is een verklaring van R. over een gesprek dat hij in 2014 zou hebben gevoerd met de kroongetuige. Volgens R. vertelde B. hem dat hij betrokken was bij de verdwijning van een man uit het zuiden van Nederland. Het slachtoffer zou in stukjes zijn gesneden en de kroongetuige wist zeker dat het slachtoffer nooit meer teruggevonden zou worden, aldus R.

NU.nl schreef in een eerdere publicatie al dat de zaak veel overeenkomsten vertoont met de verdwijning van Hugo Charles in 2012. De man uit het Limburgse Echt verdween op 29 maart van dat jaar. Hij is nooit gevonden en in 2019 heeft zijn familie hem dood laten verklaren.

'Hier kunnen we toch niet van wegkijken?'

De officieren van justitie in de zaak Marengo laten vrijdag weten dat zij de verklaring van R. hebben gedeeld met een zogenaamde recherche-officier. Die gaat op zijn beurt de informatie delen met het team dat onderzoek heeft gedaan naar de verdwijning van Charles. Mocht hier informatie uit komen die relevant is voor de zaak Marengo, dan wordt dat weer gedeeld.

Het OM benadrukt dat het enkel nog om een stelling van R. gaat. De officieren zien er het nut niet van in om R. en de kroongetuige te horen over de zaak. De verdwijning is namelijk niet een van de beschuldigingen waar het over gaat in het Marengo-proces.