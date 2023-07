Nieuwe advocaten Ridouan Taghi vragen om 9 maanden uitstel in Marengo-proces

De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi hebben vrijdag om negen maanden uitstel gevraagd. Die tijd zeggen zij nodig te hebben om zich te kunnen inlezen in het strafdossier.

De rechtbank liet onlangs al weten dat 20 oktober geen haalbare datum meer is om uitspraak te doen in het Marengo-proces.

De rechters zeiden vrijdag in de rechtbank van Amsterdam dat zij niet weten wanneer zij wel uitspraak kunnen doen. Ze verwachten hier in september meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Eind juni werd duidelijk dat Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen de hoofdverdachte in het Marengo-proces gaan bijstaan. Taghi zat zonder advocaat na de arrestatie van Inez Weski in april dit jaar.

Weski wordt verdacht van het doorspelen van geheime informatie naar Taghi en van hem naar de buitenwereld. Ze is al enige tijd weer op vrije voeten. Al snel was duidelijk dat haar arrestatie zou leiden tot vertraging in het Marengo-proces.

'Is er sprake van actieve manipulatie?'

Van Berge Henegouwen vroeg zich hardop af waarom Weski moest worden aangehouden. "Waren er bepaalde onderzoeksresultaten die ervoor zorgden dat zij van haar werk moest worden gehaald?", vroeg hij. "Is er vanuit het Openbaar Ministerie sprake van actieve manipulatie van onze agenda?", verwees hij naar de vertraging in het Marengo-proces.

Verder eiste Van Berge Henegouwen de garantie dat de advocaten niet worden afgeluisterd als zij met Weski de zaak-Taghi bespreken. "Wie weet hangt haar kantoor wel vol met microfoons."

Veel van de overige advocaten in het proces vroegen om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis van hun cliënten.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers zei in 2035 met pensioen te willen gaan, maar vroeg zich af of er dan al uitspraak is gedaan. Het is volgens hem niet meer dan redelijk dat sommige verdachten worden vrijgelaten nu de uitspraak nog langer op zich laat wachten. Andere raadslieden zijn het met hem eens.