Saïd R. lijkt kroongetuige Nabil B. te linken aan verdwijning Hugo Charles

Tijdens de zoveelste zitting in het Marengo-proces kwam Saïd R. afgelopen week plotseling met een opmerkelijke beschuldiging aan het adres van Nabil B. De hoofdverdachte linkte de kroongetuige in zijn slotwoord aan een onopgeloste verdwijning in 2012.

In de rechtbank van Amsterdam kreeg Saïd R. op 6 juli nog één keer de gelegenheid om te reageren op de beschuldigingen aan zijn adres. In zijn laatste woord ontkende hij verantwoordelijk te zijn voor het geven van moordopdrachten.

Wel maakte hij van de gelegenheid gebruik om keihard uit te halen naar Nabil B. De kroongetuige zou volgens R. liegen en bovendien bij meer moorden betrokken zijn geweest dan waarvan hij wordt verdacht.

De hoofdverdachte begon plots te vertellen dat B. een rol zou hebben gespeeld bij de verdwijning van een man uit het zuiden van Nederland. Die openbaring kwam ook voor zijn eigen advocaten als een verrassing. Een naam zou B. niet hebben genoemd, maar uit onderzoek van NU.nl blijkt dat de zaak grote overeenkomsten vertoont met de verdwijning van Hugo Charles in 2012.

B. vertelde volgens R. rond 2014 uit het niets over de verdwijning van een man wiens dochter opnieuw aandacht had gevraagd voor de zaak. Daarna zei de kroongetuige dat ze de man nooit meer zouden terugvinden.

In 2014 besteedde Vermist inderdaad opnieuw aandacht aan de verdwijning van Charles. Zijn dochter kwam niet aan het woord, wel een woordvoerder namens de familie. De autohandelaar en fervent autocoureur verdween op 29 maart 2012 nadat hij zijn gezin vertelde die avond nog een afspraak te hebben.

Volgens B. was de man ter verantwoording geroepen voor een verdwenen partij cocaïne. Een deel van die cocaïne was volgens R. van de kroongetuige.

B. heeft eerder toegegeven dat de cocaïnehandel zijn belangrijkste bron van inkomen was voor zijn aanhouding in 2017.

Auto van slachtoffer gevonden bij wegrestaurant

De kroongetuige zou volgens R. hebben gezegd dat de man was opgedragen naar een wegrestaurant ten zuiden van Utrecht te komen. R. kon uit B.'s woorden afleiden dat hij bij die afspraak aanwezig is geweest.

Vier dagen na de verdwijning van Charles werd zijn auto teruggevonden op een parkeerplaats van een wegrestaurant naast de A12 in de Meern, vlak onder Utrecht. In het voertuig werden de telefoon en het horloge van de man gevonden. Van Charles ontbreekt sindsdien ieder spoor. in 2019 heeft zijn familie hem laten doodverklaren.

B. zou R. hebben verteld dat de man zou zijn omgebracht en in stukjes gesneden. Of B. daarbij betrokken is geweest, weet hij niet.

Auto van Hugo Charles bij wegrestaurant. Foto: Opsporing Verzocht

Verklaring lijkt niet direct invloed te hebben op proces

De vraag is hoe betrouwbaar de verklaring van R. is. Want veel informatie die hij deelde in de rechtszaal is al eerder in de media verschenen. Zo besteedde Opsporing Verzocht in 2012 aandacht aan de zaak. En eind 2021 schreef Panorama dat Charles is vermoord en in stukken is gesneden.

De verklaring van R. lijkt niet direct van invloed te gaan zijn op het Marengo-proces. De verdwijning valt buiten de ten laste gelegde periode.