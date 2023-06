Zitting over wie Ridouan Taghi moet verdedigen in Marengo-proces levert niets op

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de verdediging van Ridouan Taghi. De man zoekt nog steeds een advocaat, maar of dit vertraging oplevert in het Marengo-proces blijft onzeker.

De zitting van maandag stond in het teken van de verdediging van Taghi. In het Marengo-proces heeft hij namelijk geen juridische bijstand meer, nadat Inez Weski werd gearresteerd en zij de verdediging van Taghi daarop had neergelegd.

De rechtbank wilde met Taghi bespreken hoe het nu verder moet, maar wel achter gesloten deuren. Dit gebeurde op verzoek van de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces.

Toen de deuren weer opengingen, zei de rechtbank dat Taghi zou zwijgen als zijn verzoek niet werd ingewilligd. De rechtbank liet weten weinig details te kunnen geven over het gesprek, maar duidelijk is dat Taghi nog steeds op zoek is naar een advocaat.

Toen het Openbaar Ministerie (OM) werd gevraagd of het verwacht dat de zaak vertraging oploopt, onthield het zich van commentaar.

Ruperti is advocaat van Taghi, maar niet in Marengo-proces

Taghi wordt wel bijgestaan door advocaat Michael Ruperti, maar die heeft zich (nog) niet aangemeld bij de rechtbank en speelt dus formeel gezien geen rol in het Marengo-proces. Ruperti zegt door Taghi te zijn gevraagd om namens hem op zoek te gaan naar een nieuw verdedigingsteam. Mogelijk sluit Ruperti zich daarbij aan.

Ruperti was maandag in ieder geval niet in de rechtbank. Ook Taghi zelf was niet fysiek aanwezig. Hij communiceerde via een videoverbinding vanuit de gevangenis.