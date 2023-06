Advocaten over Saïd R.: Geen bewijs voor rol als welke hand van Taghi dan ook

Saïd R. moet volledig worden vrijgesproken vanwege het ontbreken van voldoende bewijs, vinden zijn advocaten. Volgens hen is er geen onderbouwing dat de man een hoge positie heeft in de criminele organisatie van Ridouan Taghi. De advocaten verwijzen daarbij naar verklaringen van de kroongetuige.

R. werd na een lange klopjacht door justitie begin 2020 aangehouden in Colombia. Omdat zijn uitlevering een tijd duurde, werd de strafeis later bekend. Daardoor kwamen zijn advocaten nu pas aan de beurt in het Marengo-proces.

De uitlevering speelt een rol in het pleidooi van de verdediging. Volgens de advocaten van R., Robert van 't Land en Mark Dunsbergen, is de uitlevering gebonden aan regels.

Wat betreft de positie van R. in de criminele organisatie verwijzen zijn advocaten naar de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Als er al sprake was van een organisatie en een machtsstructuur, sloeg dit op de handel in drugs, zegt B. volgens de advocaten. Maar die handel is geen onderdeel van het Marengo-proces.