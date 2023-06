Ridouan Taghi heeft een nieuwe advocaat: Michael Ruperti vervangt Inez Weski

Ridouan Taghi heeft een nieuwe advocaat gevonden in de persoon van Michael Ruperti. De raadsman volgt Inez Weski op die de verdediging van Taghi neerlegde na haar arrestatie.

Ruperti laat aan het AD weten dat iedereen recht heeft op een advocaat en dat hij in opdracht van Taghi bezig is om een verdedigingsteam samen te stellen.

De hoofdverdachte in het Marengo-proces zat sinds het vertrek van Weski zonder advocaat. Weski liet kort na haar arrestatie op 21 april weten Taghi niet langer meer bij te staan. De advocaat wordt ervan verdachte geheime informatie te hebben doorgespeeld naar Taghi en van hem naar de buitenwereld. De rechtbank besloot onlangs haar vrij te laten, maar ze is nog wel steeds verdachte.

Taghi liet in eerste instantie weten zijn verdediging zelf te gaan voeren, maar die boodschap zou verkeerd zijn begrepen. Hij was wel degelijk op zoek naar een advocaat en het liefst meerderen.

Over zijn beweegredenen zegt Ruperti tegen het AD dat "het feit dat hij (Taghi, red) in een zo’n grote strafzaak door toedoen van het Openbaar Ministerie nu zonder (advocaat, red.) zit, is mijn motivatie om hiermee aan de slag te gaan."

Advocaat stond commando bij die Taghi moest uitschakelen

Ruperti is gespecialiseerd in militaire strafzaken en stond ook Sil A. bij. Deze commando zegt in 2019 te zijn benaderd door twee collega's van het korps mariniers om mee te denken over een plan om Taghi uit te schakelen, mocht het te niet lukken hem te arresteren. Taghi was destijds nog voortvluchtig en bevond zich in Dubai.

Het OM ontkent stellig dat er ook maar gesproken is over het plan om Taghi te vermoorden dan wel te ontvoeren.

De precieze gevolgen voor het Marengo-proces zijn nog niet duidelijk. Of Ruperti bijvoorbeeld om uitstel gaat vragen om zich in te lezen in het zeer omvangrijke strafdossier, is niet bekend. Ruperti was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Op 19 juni is er een extra zitting ingepland in het Marengo-proces om met de rechtbank te praten over de verdediging van Taghi.