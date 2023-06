Advocaat Inez Weski wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte

De 68-jarige Inez Weski wordt vrijgelaten uit de gevangenis. De rechtbank Rotterdam oordeelde donderdag dat er geen reden is om de advocaat langer vast te houden. Ze blijft nog wel verdachte in de zaak.

De voormalige advocaat van Ridouan Taghi is op 21 april aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt haar ervan geheime informatie te hebben doorgespeeld aan Taghi. Ook zou ze boodschappen van haar cliënt hebben doorgegeven aan zijn vermeende criminele organisatie. Dit zou zijn gebeurd toen hij vastzat in de extra beveiligde inrichting in Vught.

"Dat ze nu is vrijgelaten, betekent niet dat er geen bewijs is of dat de vervolging wordt gestaakt", zegt NU.nl-misdaadverslaggever Joris Peters. "De rechtbank ziet gewoon geen reden meer om haar langer vast te houden. De zaak gaat gewoon door, maar Weski is vrij."

De advocaten van Weski laten in een persbericht weten dat ze vanwege haar geheimhoudingsplicht geen verklaring heeft afgelegd en dit ook niet zal doen. "De impact van alles wat er is gebeurd sinds 21 april 2023 is groot. Wij vragen iedereen met klem haar privacy te respecteren."