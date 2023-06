Michael Ruperti is de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi. Maar voor hoelang eigenlijk? Ook zijn precieze rol in de verdediging van de vermeend topcrimineel roept de nodige vragen op.

Ruperti voelt zelf ook aan dat er verwarring is ontstaan over wat hij nou precies voor Taghi gaat doen. "Hier het enige en echte verhaal over mijn bijstand aan de heer Taghi", zegt Ruperti donderdag in een bericht op LinkedIn. Ook voegt hij een link toe naar een interview in het AD.

Tegenover de krant legt Ruperti uit dat hij op zoek gaat naar advocaten die het verdedigingsteam moeten gaan vormen voor de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Taghi zit zonder advocaat sinds de aanhouding van Inez Weski en haar besluit om zijn verdediging neer te leggen.

Het zou zomaar kunnen dat Ruperti zelf ook onderdeel wordt van dat team. Tegen het AD zei de advocaat eerder nog dat dat "allesbehalve een zekerheid" is. Maar vrijdag laat hij aan de Volkskrant weten dat die kans toch wel heel groot is.

Als NU.nl om duidelijkheid vraagt, laat Ruperti weten dat hij zich (nog) niet officieel bij de rechter heeft gemeld als Taghi's advocaat in het Marengo-proces. Formeel speelt hij dus nog geen rol in de omvangrijke rechtszaak.

Of de advocaat op 19 juni zal verschijnen in de rechtbank weet hij nog niet. Dan is er in het Marengo-proces een extra zittingsdag ingeruimd om de verdediging van Taghi te bespreken.

Taghi kan niet vrijuit naar advocaten bellen

Op dit moment is Ruperti eigenlijk vooral een juridisch tussenpersoon van Taghi. Dat heeft alles te maken met het feit dat de vermeend topcrimineel in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland zit.

Als Taghi vanuit de extra beveiligde inrichting (ebi) contact wil leggen met mensen buiten de gevangenis, dan moeten die mensen eerst gescreend en goedgekeurd worden. Óók advocaten.

Het is dus niet zo makkelijk voor Taghi om een belletje te plegen naar een advocaat om te polsen of die interesse heeft om zijn verdediging te voeren. De vermeend topcrimineel zou dat graag anders zien, maar daar gaat de directeur van de gevangenis niet in mee.

Ruperti overgestapt naar nieuw advocatenkantoor

En zo werd de rol van Ruperti geboren. In het AD vertelt de advocaat dat Taghi vlak na de arrestatie van Weski vier namen had doorgegeven van advocaten die hij wilde benaderen. Alleen Ruperti liet weten dat Taghi hem mocht bellen.

"Ik was bereid om hem te woord te staan", schrijft de advocaat op LinkedIn. Hij werd kort voor Pinksteren benaderd. "Ik vind het niet meer dan normaal, en vooral mijn werk, om dan het gesprek aan te gaan wanneer het verzoek tot je komt."

"Ik loop er ook niet van weg wanneer het ingewikkeld of moeilijk dreigt te worden", vervolgt hij. Dat doet de advocaat overigens niet meer onder de vlag van zijn oude advocatenkantoor Cleerdin & Hamer. Na enkele jaren is hij overgestapt naar Karakaya Strafrechtadvocaten in Apeldoorn, waar hij sinds 1 juni werkt.

Het afscheid bij Cleerdin & Hamer en het bijstaan van Taghi lijkt niet geheel toevallig. Het advocatenkantoor houdt het erbij dat het vertrek van Ruperti al "enige tijd in de pijplijn zat".