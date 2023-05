Arrestatie Inez Weski laat rechtbank niet onberoerd, Taghi nog zonder advocaat

De arrestatie van advocaat Inez Weski heeft de rechtbank Amsterdam niet onberoerd gelaten. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit sinds haar aanhouding zonder advocaat en de rechtbank zal tijdens een aparte zitting met hem in gesprek gaan.

"Ook haar collega-advocaten zullen geschokt zijn", zei de voorzitter. "Dat zal vooral voor haar kantoor gelden. Daarom hebben wij even gewacht om met hen contact te zoeken tot er meer bekend was."

Inmiddels is er meer duidelijk: Weski is voorlopig geschorst als advocaat en staat Taghi niet langer bij. Taghi heeft in een handgeschreven brief laten weten zijn verdediging voorlopig zelf te voeren, maar nog wel een nieuwe advocaat te zoeken.