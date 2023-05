Advocaten Marengo-proces willen geen zaken meer met kroongetuigen

Het kantoor Ficq & Partners Advocaten gaat geen verdachten meer bijstaan in zaken waarbij gebruik wordt gemaakt van kroongetuigen. Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra zeggen dat het niet langer verantwoord is.

De mededeling van advocaten Meijering en Flokstra komt tijdens de hervatting van het Marengo-proces. Het is de eerste zitting na de arrestatie van advocaat Inez Weski.

Voordat Meijering en Flokstra begonnen aan de verdediging van Mohamed R., kwamen ze met een beschouwing. De conclusie: ze nemen geen zaken meer aan waarin gebruik wordt gemaakt van een kroongetuige. Kroongetuigen zijn criminelen die in ruil voor hun verklaringen strafvermindering krijgen.



"Het is niet langer werkbaar, het is niet langer verantwoord", zeggen Meijering en Flokstra. Ze zien enkel negatieve gevolgen van het gebruik van kroongetuigen in rechtszaken met als ultieme voorbeeld het Marengo-proces.

In het Marengo-proces is Nabil B. de kroongetuige. Nadat bekend werd dat hij verklaringen had afgelegd, werd zijn broer Reduan geliquideerd. Ook zijn toenmalig advocaat Derk Wiersum, en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries werden vermoord, naar alle waarschijnlijkheid vanwege hun betrokkenheid bij de kroongetuige.

Advocaten verwijten OM oogkleppen op te hebben

Flokstra omschreef het maandag als de "nieuwe realiteit". "Een realiteit waarin de criminaliteit alleen maar verder verhardt, advocaten gelijk worden gesteld met hun cliënten en het Openbaar Ministerie (OM) alleen maar oog heeft voor de opsporing en vervolging."

Flokstra verwijt justitie oogkleppen op te hebben. Hij verwijst naar de conclusie van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) die onderzoek deed naar de moorden op de personen rondom de kroongetuige. Het OM zou zo gefocust zijn geweest op de vervolging van de zeventien verdachten in het Marengo-proces dat de veiligheid van andere betrokkenen werd vergeten.

De arrestatie van Weski werd omschreven als "een nieuwe zwarte bladzijde in het boek Marengo." De rechtbank stond er maandag niet bij stil, in tegenstelling tot de advocaten. "Het raakt de strafrechtadvocaat nu en in de toekomst in zijn functioneren, juist in zaken zoals Marengo", aldus Flokstra. "Dat baart zorgen."