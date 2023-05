Ridouan Taghi ontkent verboden contact met neef vanuit ebi

Ridouan Taghi ontkent dat hij heeft gesproken met zijn neef, die in de gevangenis zit in Marokko. Dat meldt de advocaat van Taghi die zich met detentie-gerelateerde onderwerpen bezighoudt zondag aan persbureau ANP.

De ontkenning van Taghi is een reactie op een commissie die in een uitspraak van deze maand stelde dat er vorig jaar ongeoorloofd contact is geweest tussen Taghi en zijn neef. De commissie in kwestie is de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

"Dat cliënt zijn moeder belde op een moment waarop kennelijk zijn zus in gesprek was met de neef berust op toeval en kan, gelet op de regie en het toezicht vanuit de P.I. Vught, ook niet als zodanig worden gepland", schrijft advocaat Thomas van der Horst.

Het gaat over een telefoongesprek dat Taghi vanuit de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught vorig jaar met zijn moeder had. Op dat moment was ook zijn zus aanwezig bij Taghi's moeder, die met haar zoon sprak die gedetineerd zit in Marokko.

De neef zou deel uitmaken van de criminele organisatie van Taghi. "De beroepscommissie vindt het voldoende aannemelijk dat de gedetineerde via zijn moeder en zus in de gelegenheid is gesteld om contact te hebben met zijn neef", staat in de uitspraak van de RSJ. "Zijn neef is geen toegestaan contactpersoon."

'Door contact heeft Taghi al jaar geen contact met moeder'

Door het ongeoorloofde contact is het regime van Taghi in de ebi verzwaard. Volgens Van der Horst heeft dit tot gevolg gehad dat "cliënt tot op heden, ondertussen dus al een jaar, geen contact meer mag hebben met zijn moeder". Van der Horst vervolgt: "Van een eerlijke behandeling van zijn klacht(en) is dan ook geen sprake."

In een gespreksverslag dat Van der Horst heeft gedeeld met het ANP staat dat zijn moeder tegen Taghi zegt dat zijn zus met neef Jaouad praat. Taghi vraagt hoe het met hem gaat en zegt tegen zijn moeder dat het hem niet toegestaan is iemand anders te horen. "Doe hem de hartelijke groeten. Moge Allah hem binnenkort in vrijheid stellen", zegt Taghi in het deels zwartgemaakte verslag.

Maandag wordt Marengo-proces hervat

Er lopen momenteel tientallen zaken en procedures over de omstandigheden waaronder Taghi gedetineerd zit, laat Van der Horst weten. Maandag wordt onder meer een klacht behandeld over verlenging van een verbod op het telefoneren met personen in het buitenland. "Hierdoor heeft cliënt zijn (minderjarige) kinderen al vanaf september 2022 niet gesproken."

Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, dat maandag hervat wordt. Er is een levenslange celstraf tegen hem geëist. Vorige maand is zijn advocaat Inez Weski gearresteerd, zij zit nog vast. Weski (68) wordt verdacht van het delen van informatie van Taghi vanuit de ebi met diens contacten in de buitenwereld.