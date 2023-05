Alle schijnwerpers weer gericht op het Marengo-proces, maar hoe nu verder?

Met alle ontwikkelingen van de laatste weken staan de schijnwerpers deze week weer vol gericht op het Marengo-proces. Het worden de eerste zittingen sinds de arrestatie van advocaat Inez Weski. Hoe gaan die eruitzien?

De brief waarin Ridouan Taghi liet weten voorlopig zijn eigen verdediging te gaan voeren, zorgde voor het zoveelste probleem in het Marengo-proces, dat gaat over een zestal onderwereldmoorden. De gesprekken die hij tot nu toe met de rechtbank voerde, waren niet bepaald soepel te noemen.

Vrijdag lekte de inhoud van de brief uit waarin Taghi zei zichzelf te gaan verdedigen. Zijn advocaat Weski werd op 21 april aangehouden vanwege het schenden van haar geheimhoudingsplicht en de verdenking dat ze onderdeel was van de criminele organisatie van Taghi. Ze zou informatie van en naar hem hebben doorgespeeld. Weski legde na haar arrestatie al snel de verdediging van Taghi neer en daarmee verdween ook de rest van zijn verdedigingsteam.

Het is niet duidelijk of Taghi al nieuwe advocaten heeft benaderd, maar zeker is dat hij er nu nog geen heeft gevonden. Daarom zal hij in ieder geval woensdag zijn eigen zaak bepleiten, al is nog niet bekend of hij zelf bij de zitting aanwezig zal zijn.

Laatste woord is aan Mohamed R.

Voordat daar een antwoord op komt, is het de beurt aan Mohamed R. Tegen hem is levenslang geëist. Hij is de broer van Saïd R., de vermeend rechterhand van Taghi.

Vandaag zullen zijn advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering beginnen met hun uitgestelde dupliek. Dat is het best te omschrijven als een tweede ronde.

De eerste ronde was de strafeis - in het geval van R. levenslang - en het pleidooi van zijn advocaten. De tweede ronde begon met een reactie van het Openbaar Ministerie op het pleidooi in de vorm van de zogeheten repliek. Flokstra en Meijering zullen daar maandag weer op reageren met het zogenoemde dupliek.

Dat zou eigenlijk op 25 april worden gehouden, maar vanwege de arrestatie uitgesteld van Weski is dat uitgesteld tot vandaag.

Over die aanhouding zal ongetwijfeld worden gesproken. De arrestatie van de 68-jarige advocaat heeft grote impact gehad op het Marengo-proces, maar ook op haar collega's. Flokstra en Meijering zullen dit niet onbesproken laten.

Maar de focus zal liggen op Mohamed R. Het is de laatste gelegenheid dat de verdediging de standpunten naar voren kan brengen. Daarna is het laatste woord aan R. zelf.

Wat wordt de opstelling van Taghi?

Woensdag is een ander verhaal. De rechtbank heeft al laten weten dat op die dag de verdediging van Taghi zal worden besproken. De vraag is: hoe nu verder? Gaat de rechtbank bijvoorbeeld akkoord met zijn keuze om zichzelf te verdedigen? Er zijn zaken bekend waarin de rechtbank een advocaat toewijst aan iemand die zijn eigen verdediging wil voeren, omdat de rechtbank diegene daar niet toe in staat acht.

Taghi wíl wel een advocaat. Als hij er geen weet te vinden, en er eentje eist, zal hem een advocaat moeten worden toegewezen. Maar wie gaat dat dan doen?

Het is een van de vele juridische drempels in het Marengo-proces die nog overwonnen moet worden in aanloop naar de uitspraak. Die staat gepland op 20 oktober.