Inez Weski gaat niet in op beschuldigingen, 'ook niet in de rechtszaal'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De advocaten van Inez Weski zeggen dat zij niet op de beschuldigingen tegen hun cliënt kunnen ingaan. Weski zegt namelijk gebonden te zijn door haar geheimhoudingsplicht ten opzichte van Ridouan Taghi. Ze is niet van plan die te verbreken, "ook niet in de rechtszaal."

"De verdediging is daardoor met handen en voeten gebonden en kan niet op de inhoud van de beschuldigingen reageren", aldus Rob Baumgardt en Fébe Schoolderman.

Vrijdag werd bekend dat de beperkingen zijn opgeheven waarin Weski zat. Toch zeggen haar advocaten dat ze niet kunnen reageren. "Niet in de rechtszaal en ook niet daarbuiten", lieten Baumgardt en Schoolderman weten in een persbericht.

Dat doet de vraag rijzen welk verweer de verdediging van Weski dan wel kan voeren in de rechtszaal.

De advocaten laten weten verder geen commentaar te geven en dus ook niet in te gaan op verzoeken van de media om te reageren op de beschuldigingen.

Wel roepen de advocaten de media op om terughoudend te zijn. "In het bijzonder ten aanzien van de inhoud van de beschuldigingen en de conclusies die door het OM worden getrokken."

Vrijdag werd ook bekend dat Ridouan Taghi voorlopig zijn eigen verdediging zal voeren in het Marengo-proces. Hij is nog op zoek naar een of meerdere advocaten. Maar omdat Weski zijn verdediging heeft neergelegd, zal hij noodgedwongen zijn eigen verdediging op zich nemen tot dat hij die advocaat heeft gevonden.