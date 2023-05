Ridouan Taghi wil eigen verdediging voeren in Marengo-proces na arrestatie Weski

Delen via E-mail

Ridouan Taghi wil zijn eigen verdediging gaan voeren in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Een betrouwbare bron van NU.nl heeft dat bevestigd na berichtgeving door persbureau ANP. Taghi zit zonder advocaat sinds de arrestatie van Inez Weski.

ANP meldt vrijdag op basis van een bron dichtbij de rechtszaak dat Taghi een brief heeft geschreven aan de rechtbank waarin hij laat weten dat hij alle onderzoekswensen handhaaft die door Weski zijn gedaan.

Zij heeft de rechtbank onder meer gevraagd om nader onderzoek te doen naar het verhaal van een elite-militair die zegt te zijn benaderd met de vraag naar eventuele mogelijkheden om Taghi uit te schakelen. Dat zou zijn gebeurd toen Taghi nog voortvluchtig was. Hij is eind 2019 in Dubai gearresteerd.