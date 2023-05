Ridouan Taghi gaat 'noodgedwongen' eigen verdediging voeren in liquidatieproces

Ridouan Taghi gaat 'noodgedwongen' zijn eigen verdediging voeren in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Taghi zit zonder advocaat sinds de arrestatie van Inez Weski, maar is wel op zoek naar een advocaat of advocaten.

Eerder op vrijdag lekte via persbureau ANP de inhoud van een brief uit waarin Taghi zou hebben laten weten zelf zijn verdediging te gaan voeren. Maar dit betekent niet dat dit zijn uitdrukkelijke wens is.

Dat zegt zijn Taghi's detentie-advocaat, Thomas van der Horst. Van der Horst staat Taghi dus niet bij in het Marengo-proces, maar voor zaken rond de gevangenhouding van Taghi. "Hij wenst in de strafzaak Marengo wel degelijk te worden bijgestaan door een professioneel verdedigingsteam", aldus Van der Horst. "Hij is op zoek naar een advocaat, of advocaten, die de verdediging (verder) kan voeren."

"Tot dat moment zal Taghi noodgedwongen zijn eigen verdediging moeten voeren", zegt Van der Horst. En om die reden heeft hij de al gedane onderzoekswensen van Weski gehandhaafd.

Weski heeft de rechtbank onder meer gevraagd om nader onderzoek te doen naar het verhaal van een elite-militair die zegt te zijn benaderd met de vraag naar eventuele mogelijkheden om Taghi uit te schakelen. Dat zou zijn gebeurd toen Taghi nog voortvluchtig was en zich in Dubai bevond. Daar werd hij eind 2019 gearresteerd.

De rechtbank laat in een reactie weten dat de verdediging van Taghi een van de dingen is die woensdag zullen worden besproken.

Weski niet langer in beperkingen

Het Marengo-proces gaat maandag weer verder. Het is de eerste zittingsdag na de arrestatie van Weski. De 68-jarige advocaat zit vast op verdenking van het delen van geheime informatie vanuit de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught met de buitenwereld.

Kort na de aanhouding liet Weski via haar advocaten weten dat ze de verdediging van Taghi neerlegt. Ze is gedurende het onderzoek geschorst als advocaat.

De raadsvrouw zit overigens niet meer in volledige beperkingen. Toch willen het Openbaar Ministerie en haar advocaat Rob Baumgardt niet op vragen van NU.nl ingaan.

Kans groot dat Taghi bij zitting aanwezig is

De zitting van maandag staat in het teken van Mohamed R. Zijn advocaten, Christian Flokstra en Nico Meijering, zouden eigenlijk eerder hun zogeheten dupliek voeren. Dit werd door de aanhouding van Weski uitgesteld tot 15 mei.