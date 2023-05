Ridouan Taghi sprak 'versluierd' en in 'codetaal' met naasten vanuit gevangenis

Ridouan Taghi zou meerdere malen "versluierd" en in "codetaal" met zijn familie hebben gesproken tijdens bezoek in de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught. Hetzelfde gold voor telefoongesprekken met zijn naasten, concludeerde het Gedetineerden Recherche-Informatie Punt (GRIP) in een rapport van mei 2022.

Gevolg van dit rapport is dat Taghi een tijd lang niet met zijn moeder en zus mocht bellen. Ook het aantal bezoekers dat hij mocht ontvangen werd aangepast door de directeur van de ebi.

Het communiceren van Taghi met de buitenwereld is een zeer gevoelig onderwerp. Bij politie en justitie leeft het sterke vermoeden dat Taghi nog steeds alles in het werk stelt zijn vermeende criminele organisatie aan te sturen.

Youssef Taghi werd begin dit jaar tot 5,5 jaar cel veroordeeld omdat hij als advocaat als doorgeefluik fungeerde voor zijn neef Ridouan Taghi. Een zelfde verdenking die er nu is tegen Inez Weski, de voormalig advocaat van Ridouan Taghi.

De communicatie waar in het rapport over wordt gesproken dateert van 2022. Een half jaar na de aanhouding van Youssef Taghi.

Patroon van versluierde boodschappen en codetaal

De conclusies van het GRIP, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie, zijn terug te lezen in uitspraken van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Taghi was bij de RSJ in beroep gegaan tegen de beperkingen van zijn contacten omdat er volgens hem geen sprake was van versluierd communiceren.

Het GRIP kwam tot een hele andere conclusie dan Taghi. Er zou sprake zijn van een patroon van telefoongesprekken en bezoekmomenten waarin versluierde boodschappen en codetaal worden gebruikt.

De ebi is de strengst beveiligde gevangenis in Nederland, maar verdachten hebben wel recht op contact met naasten. Dit wordt wel altijd gecontroleerd en er mag alleen gesproken worden met mensen die vooraf zijn goedgekeurd.

Volgens het GRIP werd die controle bemoeilijkt doordat er tijdens het bezoek in gesprekken met Taghi werd gefluisterd of juist hard werd gesproken. Ook zou er door elkaar worden gesproken of in een andere taal. Taghi ontkent dit en wilde de bandopnamen van deze gesprekken terugluisteren om aan te tonen dat dit niet klopte.

Dat verzoek werd door de RSJ afgewezen. De beslissing dat Taghi niet meer drie mensen tegelijk mag ontvangen, bleef in stand. Dit werd aangepast naar één bezoeker per keer en drie in totaal per bezoekuur.

Ongeoorloofd contact met neef die vastzit

Het GRIP maakte zich ook grote zorgen over door Taghi gevoerde telefoongesprekken. Er zou er zelfs sprake zijn geweest van verboden contact tussen Taghi en zijn neef die vastzit in een gevangenis in Marokko.

Het gesprek vond op 29 april vorig jaar plaats. Taghi stond in contact met zijn moeder die in dezelfde kamer was als de zus van Taghi. Deze zus had juist contact met haar zoon, de neef van Taghi. Taghi zegt hier zelf over geen enkel woord te hebben gewisseld met zijn neef, maar hem enkel de groeten te hebben gedaan.