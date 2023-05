Inez Weski geschorst als advocaat zolang onderzoek naar haar loopt

Inez Weski is voorlopig geschorst als advocaat. Dat betekent dat Weski haar werk als advocaat niet mag uitvoeren zolang het onderzoek naar haar loopt.

Donderdag besloot de rechtbank in Rotterdam dat de hechtenis van Weski met dertig dagen wordt verlengd. De advocaat wordt ervan verdacht geheime informatie te hebben doorgegeven aan haar cliënt Ridouan Taghi, die vastzit in de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught.

De deken van Rotterdam, Peter Hanenberg, is een toezichthouder op de advocatuur. Weski houdt kantoor in Rotterdam en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van deze deken.

De beslissing is een logisch gevolg van de hechtenis van Weski. "Zo'n ordemaatregel is noodzakelijk omdat mr. Weski op dit moment niet in staat is haar praktijk uit te oefenen."